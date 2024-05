Católicos celebram Corpus Christi nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (30), é celebrado o dia de Corpus Christi. Em Três Lagoas haverá missas, confecção de tapetes e procissão. A solenidade é uma manifestação pública dos fiéis com a presença de Jesus eucarístico.

A data celebra a Santa Eucaristia todos os anos na quinta-feira, após a solenidade da santíssima trindade, que acontece oito semanas após a Páscoa, e como de costume, fiéis três-lagoenses irão se reunir com um só propósito.

A festa litúrgica será celebrada pelo Bispo Dom Luiz Knupp e concelebrada pelos padres de Três Lagoas, reunindo em unidade todas as paróquias da cidade. “Todos os anos começamos as 18h com a missa e seguida a adoração a santíssimo. Então, as cinco paróquias de Três Lagoas vão reversando nos horários de adoração. As paróquias são bem participativas”, explicou.

O tradicional tapete de Corpus Christi será montado na avenida Antônio Trajano, na extensão da Igreja Matriz até a praça Ramez Tebet. Os desenhos, preparados pelos fiéis, são decorados com celulose, pó de serra, cascas de ovos, tampinhas de garrafas, cal e outros materiais, apresentando temas florais ou orantes.

