Causa da morte de peixes no rio Sucuriú segue sem resposta

Segue um mistério a morte repentina de mais de mil peixes no rio Sucuriú, em Três Lagoas. Segundo o instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), a morte pode estar ligada a procedimentos de hidrelétricas no rio Tietê, no Estado de São Paulo. Para os professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul UFMS), campus de Três Lagoas, é uma hipótese quase que descartada, já que houve a mortandade de única espécie.

Há duas semanas moradores às margens do rio Sucuriú encontraram vários peixes boiando no afluente, assustando moradores, proprietários de ranchos, e quem frequenta o Sucuriú.

Inicialmente foi divulgada que os peixes encontrados mortos eram da espécie Sardela. Mas de acordo com o ictiólogo e professor da UFMS, Fernando Carvalho, essa não foi a espécie encontrada morta, e sim o peixe conhecido como Piau Banana.

Apesar de ter estrutura e professores especialistas no assunto, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul não foi acionada para fazer uma análise e ajudar a esclarecer a causa dessa mortandade de peixes.

Por se tratar de única espécie, Fernando, assim como a professora e doutora em biologia, Maria José Vilela, reforçam a necessidade de uma análise correta para saber realmente o que pode ter ocorrido.

Ainda de acordo com os professores, para saber de fato o que teria provocado a morte desses peixes, uma análise teria que ter sido feito do ponto em que houve a maior quantidade de peixes encontrados mortos.

Veja reportagem sobre o assunto: