Causador de acidente com poste deve arcar com os danos

Três Lagoas registrou, de janeiro a março, 18 acidentes envolvendo postes de energia. O número chama a atenção por que em todo o ano passado foram registrados somente 9. A cidade lidera o ranking deste tipo de ocorrência.

Esta informação faz parte de um levantamento feito pela empresa distribuidora de energia na cidade e na região. Foram registradas 364 colisões de veículos contra postes da companha em toda a área de concessão. O número é 10 por cento maior do que foi registrado no mesmo período do ano passado.

