'Cavalgada do Distrito de Arapuá' recebe repasse para realização de evento

Cultura regional?

A tradicional ‘Cavalgada do Distrito de Arapuá’ é um evento que atrai centenas de pessoas em Três Lagoas e municípios vizinhos. Há também comitivas de outros estados, que buscam participar de eventos na região. Porém, o evento deu “pano pra manga”, na última sessão plenária, na Câmara de Vereadores, ao ser debatido e aprovado o projeto de lei do Executivo para repasse no valor de R$ 150 mil para a Associação Esportiva Rural Ferradura, entidade sem fins lucrativos, e que organiza o evento. Alguns vereadores questionaram o montante para patrocínio da cavalgada e se realmente é necessário, já que outros setores apresentam algumas necessidades.

Agora vai?

Nove anos depois, a possibilidade da retomada da construção da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN3) parece estar mais perto. Pelo menos, o “engajamento” do Governo do Estado ao lado do Governo Federal rumo à Petrobras não tem faltado nos últimos meses para que a empresa assuma a obra. O retorno é positivo, já que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, confirmou a visita técnica na UFN3, no mês de outubro. Tudo indica que após a vistoria, o funcionamento da tão esperada unidade pode ter data marcada.

Segurança

E se vamos falar sobre obra e consequentemente uma “avalanche” de contratações e ofertas de emprego, não tem como escapar o assunto segurança pública. Afinal, são mais pessoas, aliás, talvez centenas delas, circulando a mais, em Três Lagoas, que tem 136 mil habitantes. Estamos preparados? Não apenas os moradores devem se preparar como a Polícia Militar, Polícia Civil e, por que não, a Polícia Federal, sem contar a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o aumento do quadro de efetivo, equipamentos modernos, veículos e total apoio para reforçar a segurança dia a dia. Dados recentes mostram que a criminalidade diminuiu na “capital da celulose”, e que permaneça assim!