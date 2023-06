Cavalgada será realizada no próximo final de semana

32ª Cavalgada Municipal de Paranaíba acontece dia 25 de junho e já tem garantida a participação de, ao menos, doze comitivas, que estão inscritas. De acordo com Antônio Carlos da Silva (Toinzinho) organizador do evento, são comitivas de Paranaíba e região, com expectativa de 400 participantes.

A saída será nos altos da avenida Três Lagoas para conferência dos animais e checagem da Guia de Transporte de Animais (GTA), exames de anemia e mormo, para liberação da guia de retorno. O início previsto é às 8 h , em direção à Praça da República, onde estarão instaladas o palanque de autoridades e arquibancada para o público. E, seguirá para a rua Theódulo Mendes Malheiros em direção à Praça do Iacal, no bairro de Lourdes, onde se encerra.

Haverá ainda a presença da cavalaria da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, bem como a realização da Exposição de Carros Antigos.