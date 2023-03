CCZ e Protetoras atenderam mais de 600 animais no final de semana

Foram realizados no sábado (25), no “Projeto Protetoras em Ação” promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), e a Associação Protetoras Três Lagoas, 620 procedimentos gratuitos em pets da população que participaram do evento.

Os veterinários do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) aplicaram 229 doses de vacina antirrábica, 250 doses de vermífugo e implantaram 141 microchips em gatos e cachorros.

As Protetoras, cadastraram 10 pessoas como novos protetores independentes de animais junto à Associação. Sendo que para poder ser cadastrado era necessário possuir mais de 10 pets.

De acordo com o veterinário e coordenador do CCZ, Everton Ottoni, o evento foi um sucesso e teve uma boa adesão da população. A meta é promover pelo menos mais dois eventos como este em parceria com a Associação até o fim deste ano. Vou falar com elas pra gente marcar mais umas duas assim essa ano pelo menos.