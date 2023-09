CCZ vai realizar vacinação e microchipagem gratuita neste sábado

A Prefeitura Municipal de Três Lagoas, através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde, vai oferecer vacinação antirrábica e microchipagem gratuita, neste sábado (30), durante a realização do evento Miss e Mister Amigão, uma realização do Shopping Três Lagoas.

O evento se trata de um desfile para pets de pequeno porte, que ao final vai escolher o animal mais lindo e charmoso que será premiado com o título de Miss e Mister Amigão.

Durante a realização dos desfiles, a equipe do CCZ estará próxima ao Coworking Telnet – próximo a Americanas -, realizando a vacinação e microchipagem. Para participar, basta o tutor procurar a equipe do CCZ. O horário de atendimento será das 8h às 16h.

O Shopping fica localizado na Avenida Jamil Jorge Salomão, 3807 – Portal das Araras – Três Lagoas.

Dia D

Saiba os outros locais da Campanha do Dia D da Vacinação Antirrábica do CCZ Clique aqui.