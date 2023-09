A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) informa que, devido à falta de abastecimento de água no Novo Oeste II, o Centro de Educação Infantil (CEI) do bairro teve as aulas suspensas nesta quarta-feira (27).

Conforme a Semec, a previsão é que as aulas sejam retomadas normalmente nesta quinta-feira (28), haja vista que a Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul (Sanesul) informou que até o final do dia, deve ser restabelecido o fornecimento de água na região.