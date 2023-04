CEI "Jardim das Acácias" recebe plantio de árvores pelo Projeto "Escola Mais Verde"

A equipe de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea) deu continuidade no Projeto “Escola Mais Verde”, dessa vez no Centro de Educação Infantil “Jardim das Acácias”. A ação aconteceu na terça-feira (18) com a participação dos alunos dos grupos 3B, 4A , 4C e 5A, da educação infantil, professoras e servidores da Unidade.



Conforme a coordenadora de Educação Ambiental, Rita de Cássia, o CEI recebeu 03 mudas de Acácia, 02 ipês branco, 02 ipês rosa, 2 oiti, 04 palmeiras leques anã, , espécies nativas e ornamentais que trarão um visual colorido e alegre ao local quando estiverem adultas.



A diretora Marcelina Vicente recebeu com alegria o projeto. “Foi um momento muito significativo para nossas crianças onde elas puderam ter a vivência de plantio, do processo de arborização da nossa unidade e irão dar continuidade nesse processo regando e cuidado das árvores, sendo sujeitos protagonistas no processo de aprendizagem e pertencentes ao ambiente em que estão inseridos”, finalizou.