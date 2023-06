CEI Santa Luzia passa a se chamar Professora "Elízia Oliveira dos Santos"

Visando a preservação da memória e ao reconhecimento de personalidades que tenham contribuído significativamente para a comunidade local, o prefeito Angelo Guerreiro publicou no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, o Decreto Nº 544, de 02 de junho de 2023, que dá nova denominação ao Centro de Educação Infantil (CEI) Santa Luzia.

A partir agora, a unidade passa a se chamar CEI Professora “Elízia Oliveira dos Santos”, personagem notável no cenário educacional de Três Lagoas que ingressou no serviço público em 1957 e atuou como professora primária na escola “Alfredo de Castilho”, pelo período de quase 20 anos, contribuindo para a formação educacional de diversas gerações de estudantes.

Importante destacar que o CEI Santa Luzia funciona no prédio em que funcionou a Escola Alfredo de Castilho, unidade de visível importância histórica. Além disso, a homenageada atuou como professora nas redes municipais e estaduais de ensino, desempenhou um mandato classista na Associação Três-Lagoense de Professores (ATP).

Elízia assumiu o cargo de Diretora na Escola Municipal “Eufrosina Pinto” em 1976, onde permaneceu até sua aposentadoria, em 1º de janeiro de 1991, deixando um legado de liderança, dedicação e compromisso com a educação.

Ela faleceu em 6 de janeiro de 2019, um momento de profunda perda para a comunidade educacional de Três Lagoas, que reconhece o seu papel fundamental na formação de diversas gerações de estudantes.

NOVO PRÉDIO

O CEI passará a funcionar em breve em novo endereço, já que um prédio está sendo construído especificamente para atender a demanda da unidade que hoje funciona na rua Trajano dos Santos, nº 25, bairro Santa Luzia, e passará, após a inauguração da obra, a atender seus alunos na avenida Angelina Jaime Tebet, n° 218, bairro Santa Luzia.