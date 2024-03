O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) é uma unidade judiciária, estabelecida pelo Tribunal de Justiça, com o objetivo de agilizar a resolução de conflitos por meio da conciliação e mediação.

Em Três Lagoas, o Cejusc oferece um ambiente neutro onde as partes interessadas em resolver um conflito têm a oportunidade de dialogar, negociar e alcançar um acordo satisfatório. Solução de problemas familiares é um dos conflitos que são atendidos pelo Cejusc.

Segundo a coordenadora do Cejusc, Lina Celeste Silva Jacinto, as demandas recebidas são avaliadas para determinar se podem ser resolvidas internamente. As audiências podem ser realizadas tanto presencialmente quanto virtualmente, contanto que ambas as partes estejam dispostas a buscar uma solução.

Além de questões familiares, o Cejusc também lida com a resolução de quebras de acordos e contratos, onde os conciliadores facilitam a comunicação entre as partes envolvidas.

Para o ano de 2024, está prevista a implantação de novos núcleos do Cejusc, em Três Lagoas, visando atender às demandas da comunidade, específicos em superendividamento e questões de saúde.

Os serviços oferecidos são gratuitos e os interessados podem entrar em contato através do WhatsApp pelo número 67 99115-6216 ou pelo telefone 67 3929-1709.

