Celulose garante à Três Lagoas liderança no ranking de exportações

Três Lagoas iniciou 2024 no topo entre os municípios de Mato Grosso do Sul que mais exportaram seus produtos para outros países. Em janeiro, o município exportou US$ 175,7 milhões, o equivalente a R$ 875 milhões, conforme o valor do dólar em janeiro, cotado em R$ 4.91. Três Lagoas foi responsável por cerca de 25,86% de participação dos valores exportados e registrou uma alta de 23,63% em relação a janeiro do ano passado.

A celulose produzida pelas indústrias de Três Lagoas que nos últimos meses havia ficado em segundo lugar na pauta de exportações, em janeiro deste ano, voltou a ocupar lugar de destaque no cenário estadual. A celulose apareceu como o primeiro produto na pauta de exportações, com 20,24% do total exportado em termos de valor, e com crescimento de 3,10% em relação ao mesmo período do ano passado.

Ao longo de 2023, a Capital Nacional da Celulose exportou US$ 1.798.775.985, o equivalente a R$ 8,7 bilhões. No ano passado, Três Lagoas foi responsável por 17,10% das exportações de todo Mato Grosso do Sul.

Em todo Mato Grosso do Sul, as exportações em janeiro de 2024 cresceram 17,4% em relação ao mesmo período do ano passado, saindo de US$ 578,725 milhões para US$ 679,520 milhões. Já o resultado das importações no primeiro mês do ano foi de uma retração de 10,6%, fazendo com que o superávit da balança comercial fosse de US$ 430,6 milhões, valor 43,4% superior ao verificado em 2023.

“Em função da celulose, o município de Três Lagos foi o município com maior participação, seguido de Dourados, principalmente pela questão da soja. E ainda no mês de janeiro, nós tivemos aí uma participação dos produtos da indústria de transformação maiores do que a indústria do agro, isso é uma tendência importante, com o crescimento também da indústria extrativista”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck.

O secretário ressaltou ainda que, apesar do período de entressafra da soja, o grão foi o segundo produto com maior nível de exportação, muito superior ao ano passado. “Nós tínhamos soja estocada em função dos baixos preços, mesmo assim foram exportados no mês de janeiro 245 mil toneladas. Mostra que a soja estava retida e foi um bom momento de aumentar as exportações”, comentou.

Em termos de destino das exportações, a China permanece como o principal comprador dos produtos de Mato Grosso do Sul, representando cerca de 81% do valor total das vendas externas em janeiro. Os Estados Unidos registraram um aumento de 51,1% nas exportações em comparação com o mesmo período do ano passado, dobrando assim o total exportado em janeiro de 2024, seguido pelo Japão e países baixos.