Censo do IBGE aponta população de 132.152 pessoas em Três Lagoas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) divulgou o resultado do Censo Demográfico realizado em 2022 e Três Lagoas se consolida como a terceira cidade mais populosa do Estado, com 132.152 habitantes. Perde para Dourados (243.368) e Campo Grande (897.938). Em 2010, a "capital da celulose' contava com 101.791 habitantes, de acordo com o Censo.

O documento detalha as cidades que mais cresceram em relação à quantidade de moradores no prazo de 12 anos, comparando ao último censo, realizado em 2010.

Os indicadores apontam o crescimento de 56,46% no número de domicílios recenseados por espécie ou situação em Três Lagoas em 2022, sendo registrados 59.627 unidades. Em 2010, o IBGE contabilizou 38.111.

Em nível estadual, o Censo apurou que a população de Mato Grosso do Sul cresceu 12,6% em 12 anos. Com a marca de 2.765.700 habitantes, MS ocupa a 21ª posição entre os estados mais populosos do país.