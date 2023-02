Centro de Atendimento Psicossocial funcionará 24 horas neste ano

Diante da demanda de pessoas que buscam deixar o vício do álcool e das drogas, a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas elaborou um projeto para a ampliação e funcionamento 24 horas do Centro de Atendimento Psicossocial (Caps). A ideia é que as internações possam ocorrer em Três Lagoas e não outras cidades, como tem ocorrido.

Segundo a Secretária da pasta, Elaine Furio, a intenção é fazer com que isso aconteça ainda no primeiro semestre deste ano. “A saúde mental é algo crescente e que temos que olhar como um todo”. Ela lembrou ainda que as internações em outras localidades dificultam o deslocamento dos familiares para as visitas.

Outro projeto citado por Elaine é a construção de mais uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atender os moradores que residem nas regiões opostas ao Parque São Carlos. “Vamos aguardar um posicionamento do Governo Federal sobre isso”