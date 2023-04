Centro de Educação Infantil "Santa Luzia" deverá atender 200 crianças

As crianças da região do bairro Santa Luzia terão um Centro de Educação Infantil (CEI) novo e adequado para a primeira infância. A construção do CEI "Santa Luzia" já está 95% finalizada, conforme o relatório da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra). A obra iniciou em março do ano passado e mesmo com o período intenso de chuvas, os trabalhos continuaram a todo vapor.



No momento, toda estrutura já foi levantada, elétrica e hidráulica instaladas, restando os acabamentos, conclusão da pintura e sanitários. A expectativa é que a unidade "abra as portas para a criançada" ainda no segundo semestre de 2023.



Com este novo CEI, a Secretaria Municipal de Educação ofertará 200 vagas para crianças de até três anos. No prédio que anteriormente abrigava a unidade, a capacidade era 149 crianças.



Esta é a 6ª unidade de ensino entregue em Três Lagoas desde o início da atual gestão, sendo Escola Municipal "Elaine de Sá Costa", CEI Novo Oeste II, Escola Municipal de Campo do Distrito de Arapuá, CEI "Edinéia Borges" e CEI "Jardim das Acácias".



O CEI "Santa Luzia" possui: hall, secretaria, sala de professores/reuniões, direção, almoxarifado, sanitários acessíveis adultos (masculino e feminino), lactário, área de higienização pessoal, área de preparo de alimentos (mamadeiras e sopas) e lavagem de utensílios, salas de atividades, fraldários/depósitos, amamentação, solário, telefonia, elétrica, sanitários infantis, copa funcionários, lavanderia, rouparia, depósito de material de limpeza (D.M.L), refeitório, cozinha, dispensa, pátio de serviço, central de GLP, depósito de resíduos, pátio coberto e playground.

Isso dará possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, se cumprindo o princípio da educação pública, com direito de todos e dever do estado.