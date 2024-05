Centro Pop intensifica atendimento à moradores de rua em Três Lagoas

O Centro Pop de Três Lagoas está intensificando o atendimento às pessoas em situação de rua. Devido ao clima frio no município, muitas pessoas estão sem cobertores e agasalhos.

A unidade atende aqueles que não querem ou não precisam de um local para dormir. De acordo com a diretora de Proteção Especial de Média Complexidade, Rosemeire Cardoso, o atendimento é realizado de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h.

O local oferece café da manhã, almoço e lanche, além de disponibilizar local para higiene pessoal, lavanderia, e auxílio com roupas, sapatos e cobertores. Também há atendimento interdisciplinar, com assistentes sociais, psicólogos, artesão, orientador social e nutricionista.

Uma equipe especializada em abordagem social realiza buscas ativas diariamente para encontrar pessoas em situação de rua, oferecendo-lhes os serviços do Centro Pop e do Acolhimento Pop. Atualmente, o Centro Pop atende cerca de 30 pessoas por dia.

O Acolhimento Pop, que funciona 24 horas, está preparado para oferecer moradia temporária, fornecendo café da manhã, almoço, janta, e um kit de higiene (com sabonete, creme dental, escova de dente, toalha de banho e roupa de cama). A permanência no local é determinada pela equipe técnica, de acordo com a necessidade de cada indivíduo.

As pessoas interessadas podem se dirigir à unidade, localizada na rua Protázio Garcia Leal, número 1026, no bairro Santa Terezinha, para obter assistência ou retirar cobertores.

