CG recebe maior evento de defesa do Pantanal

O Fórum Pontes Pantaneiras reuniu cerca de 100 palestrantes em mais de 15 mesas-redondas e painéis, para discutirem o desenvolvimento sustentável do bioma .

“A ideia é, como o próprio nome diz, fazer pontes e trazer iniciativas positivas para dentro do bioma, conectando instituições, pessoas e projetos”, disse a coordenadora do Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), Miriam Perilli, uma das instituições organizadoras do Fórum Pontes Pantaneiras.

Ela lembrou de tristes ocorrências já registradas no bioma, “o Pantanal, nos últimos anos, teve muitos problemas, vimos muitas situações trágicas, como grandes incêndios”, disse Miriam Perilli.

O futuro sustentável no bioma foi o foco dos debates. O cônsul-geral dos EUA em São Paulo, David Hodge, destacou a preocupação relativa à preservação no Brasil. “Esse evento é uma oportunidade para entendermos melhor o que acontece no Pantanal e de que forma podemos ajudar, por meio das rodas de conversa com grandes pesquisadores e instituições”, afirmou David Hodge.

O governador Eduardo Riedel (PSDB), lembrou do processo para criar a chamada Primeira Lei do Pantanal. “O evento é extremamente oportuno pelo momento que o estado vive. Então o evento vai nos ajudar a construir ideias e convergências para que a gente possa sair com o melhor produto possível de toda essa discussão em forma de lei”, disse.