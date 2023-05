Chapa única 'Nossa força, nossa voz cada vez mais forte!' é eleita para a diretoria do Sinted

No dia 28 de abril de 2023, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Três Lagoas e Selvíria – MS (Sinted) realizou o pleito eleitoral para eleger a Diretoria Central e Conselho Fiscal Triênio 2023-2026. Com o período de votação das 8h às 20h, os trabalhadores da educação filiados puderam votar em suas unidades de ensino através das urnas itinerantes. Já os aposentados votaram na sede do sindicato.

Neste ano, tivemos uma única inscrição para concorrer às eleições, sendo ela a Chapa Única “Nossa Força, Nossa Voz Cada Vez Mais Forte!”, sob o comando da atual presidente, professora Maria Diogo, que já presidiu ao Sinted por três vezes, nos anos de 2011 a 2017 e de 2020 a 2023. Ao seu lado, a professora Adriana Vasconcelos, ex-Diretora de Benefício do TLPREV e atual vice-presidente do Sindicato, participa pela segunda vez como membro de diretoria.

A apuração dos votos iniciou às 20h e terminou em torno das 21h30, na sede do Sinted, contando com a presença da Comissão Eleitoral, secretários e mesários. Com 789 votos (96% de aprovação) dos 824 votantes, a Chapa Única “Sinted Nossa Força, Nossa Voz” venceu pela segunda vez consecutiva e irá conduzir o sindicato pelos próximos três anos.

Emocionada, Maria Diogo agradeceu a todos os trabalhadores em educação pelo apoio. “Eu sinto um orgulho tão grande de estar na presidência do Sinted, de estar nesse lugar, podendo representar os trabalhadores da educação. Temos muita luta pela frente, muitos desafios e muitas vitórias a serem conquistadas. Quero agradecer a cada um que votou e contribuiu para o fortalecimento e história do nosso sindicato. Agradecemos também à nossa Comissão Eleitoral, que realizou um trabalho impecável e a equipe do Sinted, que está conosco no cotidiano”.

A posse da nova diretoria está marcada para o mês de junho e haverá uma publicação de um edital de eleição, que será veiculado pelos jornais do município de Três Lagoas.

Conheça a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal:

DIRETORIA CENTRAL:

Presidente: Maria Aparecida Diogo;

Vice-Presidente: Adriana Paula de Vasconcelos Medeiros;

Primeira Secretária: Isabel de Lourdes Lopes Souza Borges;

Segunda Secretária: Rosimeire Leiko Tsuruda;

Primeira Tesoureira: Lindinalva de Melo Ferreira Rego;

Segunda Tesoureira: Valdenia Aparecida de Almeida;

Departamento de Imprensa e Divulgação: Elizandra Paula da Silva;

Departamento de Educação e Sociocultural: Lucilene da Silva Santos;

Departamento de Formação Sindical: Celenir Maria Soares Neves;

Departamento de Assuntos Éticos e Jurídicos: Izabela de Lourdes Silva Dantas Fernandes;

Departamento de Lazer e Desportos: Ana Maria da Silva Antunes;

Departamento dos Aposentados: Ana Lúcia Cocito Molina;

Departamento dos Administrativos: Fátima Pereira Gonsalves de Souza;

Primeira Suplente de Departamento: Flávia Angélica dos Santos;

Segundo Suplente de Departamento: Alan Francis Silva Oliveira.

CONSELHO FISCAL:

Conselheira: Nilva Aparecida Costa;

Conselheira: Érica Adriana Bertoletti Lemes;

Conselheira: Luciene Soares da Silva;

Conselheira: Eliana Cristina Miranda;

Conselheira: Gislaine Maria da Silva Marquez;

Suplente: Adriana Ribeiro Santana;

Suplente: Gabriel do Nascimento Carvalho.