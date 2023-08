'Chuck' é preso após furtar objetos eletrônicos de CEIs em Três Lagoas

Um homem, conhecido como ‘Chuck’, de 33 anos, foi preso após uma série de furtos cometidos em prédios públicos de Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da 3ª Delegacia de Polícia Civil após investigação chegou até ao autor destes crimes assim como recuperar um dos televisores furtados.

Ainda de acordo com as informações, na delegacia ‘Chuck’ confessou ter cometido três furtos, sendo dois no CEIs (Centro de Educação Infantil) e um posto de saúde.

Os crimes aconteceram nas últimas semanas. No dia 29 de julho, por exemplo, o indivíduo pulou o muro do Posto de Saúde do Jardim das Oliveiras, onde furtou um micro-ondas e um botijão de gás.

Já no dia 1º de agosto, o Centro de Educação Infantil Prof. Andreia Martinez foi alvo do criminoso. Ele fugiu levando dois televisores, que foram repassados em pontos de tráfico de drogas na área do Novo Oeste.

O outro crime aconteceu no domingo (6), quando Chuck pulou o muro da CEI Nova Alvorada, localizada no Jardim Maristela, onde furtou um televisor de 32 polegadas.

As investigações agora continuam para localizar os objetos que ainda estão desaparecidos.