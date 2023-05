No dia 4 de junho, no Arenamix, será realizado um churrasco em prol da reforma da Paróquia São Francisco de Assis, localizada no bairro Vila Alegre, em Três Lagoas.

Segundo o padre Silvio Roberto da Silva, a paróquia existe há 10 anos, no entanto, o prédio já existe há 50 anos e carece de reforma.

Por esse motivo, esse evento denominado de “Serenata” será realizado. Os ingressos para o evento custam R$ 100 e podem ser adquiridos na paróquia.

Confira a entrevista abaixo: