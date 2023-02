Chuva alaga ruas, casas e deixa famílias desalojadas em Três Lagoas

A chuva da noite e madrugada desta sexta-feira (24), alagou ruas e casas em Três Lagoas, deixando famílias desalojadas, segundo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil.

O Corpo de Bombeiros recebeu ligação de 12 famílias que tiveram as residências afetadas pelas chuvas. O coordenador da Defesa Civil de Três Lagoas, João Luiz da Silva, esteve visitando as famílias. Algumas, segundo ele, foram para casas de parentes e outras não quiseram deixar as casas e esperaram a água baixar e continuaram nos imóveis.

As casas alagadas foram nas ruas João Dantas Filgueiras, no bairro Nossa Senhora Aparecida, e Yamagut Kankit, região do bairro Parque São Carlos. Também na rua Getúlio Garcia Marques, no Jardim Alvorada. Uma família do Jardim das Violetas também teve a casa alagada e ficou desalojada.

Segundo João Luiz, algumas famílias perderam cama, colchões e roupas. Ele pede, inclusive, quem puder ajudar entrar em contato com a Defesa Civil.