Chuva causa estragos na Escola Municipal Irmã Scheilla e reparos iniciam nesta terça-feira

A chuva do último sábado (3), em Três Lagoas, causaram estragos na Escola Municipal Irmã Scheilla, localizada na rua Crispim Coimbra, no bairro Interlagos. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, os reparos iniciam nesta terça-feira (6) e serão feitos por etapas, considerando o período de volta às aulas. Uma parte das salas continuará atendendo aos alunos, enquanto outra recebe a manutenção, que tem previsão de aproximadamente 30 dias.

Na segunda-feira (5), os secretários municipais de Educação e Infraestrutura estiveram na unidade avaliando a situação de alguns pontos do local que possui 16 salas de aula e abriga 750 alunos dos ensinos infantil e fundamental.

Angela Brito e Osmar Dias, secretários de Educação e Infraestrutura, respectivamente, foram recebidos pela diretora Vanessa Martins, e a diretora adjunta, Dayse Galvão de Souza, que mostraram detalhes da situação do prédio. “O problema maior está concentrado em parte do telhado e forro. Durante a chuva de sábado, após o guarda me acionar, eu vim até a escola para averiguar a situação e consegui retirar alguns materiais que estavam na chuva”, contou a diretora ao mostrar os livros da futura biblioteca que foram realocados sob a proteção de uma lona em outra sala.

As aulas na Escola Municipal Irmã Scheilla retornam no dia 19 de fevereiro e os pais dos alunos que estudam no local receberão da Secretaria de Educação e da Unidade Escolar, nos próximos dias, um comunicado orientando sobre a organização dos horários no período que a escola estiver em manutenção.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas