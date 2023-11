Chuva causa queda de árvore e prejuízos a moradores

As fortes chuvas que atingiram Três Lagoas nos últimos dias, resultaram na queda de árvores, gerando prejuízos e transtornos à população. Um desses impactos ocorreu na avenida Eloy Chaves, onde uma árvore foi danificada pela tempestade, deixando os moradores sem energia elétrica e internet por dois dias.

A árvore afetada, uma antiga paineira com mais de 80 anos, sofreu danos que a deixaram em estado precário. Parte dela caiu durante a chuva, bloqueando a pista e interrompendo o tráfego na avenida, entre as ruas Coronel Augusto Corrêa da Costa e Manoel Ferreira da Rocha, no bairro Vila Nova.

Os problemas da árvore foram agravados por cupins, que comprometiam sua estabilidade, apesar de sua copa continuar a florescer.

Veja na reportagem abaixo: