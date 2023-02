Chuva e calor de 35°C devem marcar a sexta-feira em Três Lagoas

O tempo continua instável, e a sexta-feira (10), será de tempo nublado, com chuva durante o dia e à noite, em Três Lagoas.

A previsão indica que tempo segue com sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul, podendo chover com intensidade moderada. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a combinação de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados, favorece a formação de nuvens com probabilidade para chuvas.

Ainda de acordo com a previsão do Cemtec, não estão descartadas a possibilidade de tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento, em toda a costa Leste do Estado.

A temperatura mínima registrada hoje, foi de 24°C, e a máxima podendo chegar aos 35°C.

O final de semana será de muita chuva em Três Lagoas, no sábado (11), será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Os termômetros registram 21°C, e a máxima de 33°C.

No domingo (12), o cenário não deve mudar, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura continua em elevação, a mínima prevista é de 21°C, e à máxima podendo chegar aos 34°C.

Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.