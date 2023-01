Chuva e calor formam ambiente ideal para o mosquito da dengue

O Verão é a estação do ano em que há uma maior ocorrência de chuva. Com tanta água parada acumulada e ao mesmo tempo, muito calor, está formado o cenário ideal para a reprodução e ataque do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A situação da dengue não é preocupante apenas em Três Lagoas, mas em todo o Mato Grosso do Sul. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, somente neste início de ano já foram notificados 129 casos suspeitos e sete confirmados em todo o Estado. Em Três Lagoas, na primeira semana de janeiro, foram 35 casos suspeites de dengue. No ano passado, 23 mortes foram registradas por dengue em Mato Grosso do Sul, com 57.323 casos notificados e 20.797 confirmados.

Em 2022, Três Lagoas registrou 2.649 casos notificados de dengue, sendo 986 positivos de e 1.583 negativos.

De acordo com o coordenador de Endemias, Alcides Ferreira, é possível que uma epidemia de dengue seja registrada neste Verão devido ao calor e chuva, período propício para a proliferação do mosquito transmissor da dengue e outras doenças. O trabalho no combate à dengue acontece o ano inteiro, mas nesta época do ano, as ações são intensificadas.