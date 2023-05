Chuva e frente fria derrubam temperaturas em Três Lagoas

A frente fria enfim chegou em Três Lagoas trazendo chuva, e a previsão é de queda acentuada na temperatura. Terça-feira (30), será chuvoso durante o dia com períodos de nublados.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima),o tempo deve ficar instável, com pancadas de chuva de intensidade moderada e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Essa condição acontece pela atuação de uma frente fria, aliada ao deslocamento de cavado e a presença de uma área de baixa pressão atmosférica no Paraguai.

Nesta terça-feira, a temperatura mínima registrada foi de 18°C, e a máxima não passa dos 21°C.

As chuvas se afastam no decorrer da semana e há queda acentuada nas temperaturas, que devem chegar a mínima de 15°C.