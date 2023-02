Chuvas de fevereiro superam média esperada em Três Lagoas

Somente nos primeiros 20 dias do mês de fevereiro, Três Lagoas registrou quase o dobro de chuva esperada para este mês. O nível do rio Paraná chegou a avançar alguns metros na prainha do bairro Jupiá.

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, nesta época do ano costuma chover cerca de 168 milímetros. Entretanto, até agora, já foram registrados mais de 300 milímetros, ou seja, quase o dobro do que era esperado para o mês do carnaval.

Na cidade de Ilha Solteira, no interior de São Paulo, a aproximadamente 60 quilômetros de Três Lagoas, choveu cerca de 200 milímetros. Vários municípios do Mato Grosso do Sul já superaram a média histórica de chuva nos primeiros 20 dias de fevereiro.

Veja reportagem completa sobre o assunto: