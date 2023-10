Chuvas deixam ruas intransitáveis em Três Lagoas

As chuvas dos últimos dias têm causado transtornos a moradores de diversos bairros, em Três Lagoas, principalmente aos do Jardim Oiti.

A prefeitura informou que, atualmente, há 15 obras de drenagem e pavimentação em andamento na cidade. Nestes locais, há muita movimentação de terra devido às escavações e terraplanagens. No entanto, as chuvas frequentes e intensas têm provocado o acúmulo de poças d'água nas ruas, dificultando a circulação de moradores e motoristas.

A empreiteira contratada pela prefeitura iniciou as obras de drenagem para posterior pavimentação de ruas no bairro, mas devido as chuvas, os serviços foram interrompidos.

Continue Lendo...

Os moradores da região aguardam pela conclusão destas obras para resolver os problemas dos alagamentos provocados pelas chuvas, além do asfaltamento. No tempo de seca, tem o problema da poeira e, no período de chuva, poças d'água e alagamento das ruas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a reportagem: