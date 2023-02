Chuvas evidenciam falta de infraestrutura

As intensas chuvas que atingiram Três Lagoas em janeiro deixaram evidentes a falta de infraestrutura nos bairros da cidade. Ruas alagadas, enxurradas abrindo crateras nas vias públicas e moradores enfrentando dificuldades em bairros que não dispõem de asfalto e drenagem para captação de águas pluviais.

A expansão da cidade com a abertura de novos loteamentos sem infraestrutura foi a causa apontada pelo secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, para a dificuldade do poder público conseguir investir e resolver todos os problemas da falta de infraestrutura na cidade. No passado, conforme o secretário, autorizou-se loteamentos sem a exigência de infraestrutura básica, culminando em uma série de problemas hoje. Exemplos, são bairros que não têm asfalto, drenagem e nem esgoto. Atualmente, o Plano Diretor não permite novos loteamentos sem asfalto, esgoto, iluminação pública e, se necessário, drenagem.

Segundo Osmar, atualmente a equipe da Guia de Diretrizes Urbanísticas (GDU) tem feito um bom trabalho para evitar loteamentos sem essa infraestrutura e também para que as soluções encontradas para resolver problemas em alguns locais não sejam transferidas para outros pontos. O secretário destaca que existem problemas da falta de infraestrutura em vários bairros da cidade, mas que a prefeitura tem conhecimento e está elaborando projetos para resolvê-los. Destacou que não será na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), que todos os problemas serão resolvidos, mas que boa parte deles deixarão de existir.

Um dos problemas crônicos é enfrentado por moradores da região dos bairros Jardim das Violetas, Vila Verde e Vila Haro. Dependendo do volume e da intensidade da chuva, as ruas ficam praticamente intransitáveis. Para resolver este problema, a prefeitura iniciou a construção de macrodrenagem, no valor de R$ 30 milhões. Segundo o secretário, após a conclusão destas obras a prefeitura desenvolverá projetos para a pavimentação das ruas desses bairros.

Além desta região, a administração municipal também iniciou obras de macrodrenagem no Parque São Carlos e Guanabara, bairros que também enfrentam problemas de alagamentos. Os serviços foram paralisados devido ao período de chuvas, mas tão logo iniciado o período de estiagem, serão retomados.

O secretário informou que já está no Setor de Licitação a contratação de empresa para a execução de obras de drenagem e asfalto em ruas do Jardim Oiti . Outro ponto considerado crônico em Três Lagoas é a região do bairro Jardim Alvorada, com destaque para a avenida Jary Mercante. Segundo Osmar, a empreiteira já foi contratada e, em breve, o prefeito vai autorizar o início das obras de drenagem e pavimentação da via que passa no fundo do Quartel do Exército, uma importante via de ligação para outros bairros, inclusive para o Hospital Regional.

Ainda neste semestre, o secretário adiantou que serão autorizadas obras de drenagem e pavimentação em ruas dos bairros Alvorada, Vila Alegre e Vila Nova. “ Três Lagoas tem problemas em vários cantos da cidade, mas já temos alguns projetos prontos, indo para a licitação e outros em andamento. Temos que enxergar a cidade como um todo e não apenas um ponto”, destacou o secretário.