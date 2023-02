Chuvas fazem aumentar ocorrências com animais silvestres e peçonhentos

As chuvas intensas no município têm colaborado para o aparecimento de diversos tipos de animais silvestres no perímetro urbano de Três Lagoas e também de animais peçonhentos dentro das casas.

Os moradores devem ficar atentos com a possibilidade desse tipo de ocorrência e buscar pelos procedimentos corretos caso se deparem com cobra, escorpiões, aranhas e até tamanduá.

Em Três Lagoas, a região central é o ponto com mais incidência de animais silvestres e peçonhentos, segundo a Policia Militar Ambiental.

Durante esse período de chuvas, também ocorre o aumento na captura de aves e cobras em diversos bairros da cidade.

Em 2022 foram capturados 286 animais pela PMA de Três Lagoas. Por isso é importante que a população realize a limpeza correta dos terrenos, para evitar que esses animais apareçam nas regiões urbanas.

As chuvas intensas na região também têm provocado o aparecimento de aranhas e abelhas, além dos escorpiões, esses animais peçonhentos geralmente ficam mais ativos durante o verão, aumentando as chances de encontrá-los e sofrer uma picada.

O centro de controle de zoonoses confirmou que a incidência de animais capturados e ataques aumentou nesse período chuvoso. As equipes realizam monitoramento nos bairros e orientam moradores sobre os procedimentos corretos no dia a dia.

