"Cicatriz" é preso pela 3ª Delegacia após cumprimento de mandado

A Polícia Civil por meio da 3ª Delegacia, prendeu um homem de 36 anos, conhecido no mundo do crime, como “Cicatriz”, que era foragido da justiça e estava em posse de uma bicicleta furtada nesta sexta-feira (27), na região conhecida como, invasão, aos fundos do bairro Guanabara, em Três Lagoas.



Trabalhos investigativos da 3ª DP, mostraram que o “Cicatriz”, foragido da justiça, estaria residindo em um barraco na região onde há uma invasão, aos fundos do bairro Guanabara. Foi feita uma incursão doa investigadores que resultou na identificação do local exato e prisão do homem de 36 anos.



Durante buscas no local, para certificarem que nada de ilícito havia no local, chegou uma vizinha do foragido, em uma bicicleta aro 29, de cor branca. Suspeitando da procedência da bicicleta , foi feita uma checagem e contatado que a bicicleta era produto de furto.

A bicicleta foi recuperada e devolvida ao proprietário. Já Cicatriz foi preso em flagrante e levado ao Presídio de Segurança Média.