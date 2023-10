Ciclista morre atropelada por carreta na Ranulpho Marques Leal

Uma mulher, de aproximadamente 51 anos, que não teve o nome identificado, morreu após ser atropelada por uma carreta, na tarde desta terça-feira (3), na avenida Ranulpho Marques Leal, trecho urbano da BR-262, no cruzamento com a rua Paranaíba, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

A vítima fatal estava em uma bicicleta elétrica, na faixa com destino à São Paulo, quando foi atropelada por uma carreta Volvo FH 12, acoplada em uma prancha. A vítima acabou tendo esmagamento de crânio e tórax, indo a óbito no local.

O motorista da carreta entrou em estado de choque e não conseguiu dar detalhes de como teria corrido o acidente. A Polícia Militar foi chamada e isolou o local. Os agentes municipais de trânsito auxiliaram no isolamento e orientação do tráfego.

Nesta segunda-feira (2), uma ciclista de 26 anos morreu atropelada por um caminhão de coleta de lixo no bairro Paranapungá.