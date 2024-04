Ciclovia começa a ser implantada na avenida Jary Mercante em Três Lagoas

O projeto de pavimentação e urbanização na avenida Jary Mercante, em Três Lagoas, está sendo comtemplado com novos avanços. A equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), em colaboração com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul), deu início à construção da ciclovia no local, redesenhando o fluxo de trânsito da região.

A instalação da rede de drenagem está concluída e o projeto também prevê a criação de estacionamentos ao longo da via e nos canteiros centrais. De acordo com o diretor de Infraestrutura, Éder Freitas, as duas etapas referentes à manutenção da avenida estão perto da conclusão. “A etapa 1 compreende a rua João Gonçalves de Oliveira até a rua José Amílcar Congro Bastos. No total, 68% da obra desta etapa já está executada, com rede de drenagem, pavimentação, ciclovia, urbanização e, posteriormente, com o projeto de iluminação ornamental. A etapa 2 inicia na José Amílcar e vai até o Centro de Educação Infantil (CEI) ‘Jardim das Ácacias’”, afirma.

A secretaria estabeleceu prazos de até cinco meses para a conclusão da primeira etapa das obras na avenida, enquanto a segunda etapa deve ser finalizada em até 90 dias. Após a conclusão, está previsto o início da instalação da rede de drenagem nos bairros Jardim Guaporé, Vila Nova e Jardim Alvorada. Estima-se que o investimento total do empreendimento seja de R$ 40 milhões, com recursos do governo estadual e municipal.

Embora as obras tenham sido temporariamente interrompidas na região próxima à rua Wilson de Carvalho Viana, devido ao risco de danos a uma adutora da rede pluvial, o progresso não foi prejudicado e continua dentro do cronograma estabelecido. Além disso, a instalação da iluminação pública ornamental na via será realizada separadamente, com o serviço já em processo de licitação.

À medida que as obras avançam, o departamento de Trânsito realizará ajustes no fluxo de tráfego das vias próximas. A rua Egídio Thomé se tornará mão única no sentido entre o bairro Vila Nova até o encontro com a avenida Jary Mercante, com a mudança prevista para ser concluída nos próximos 15 dias. Os motoristas deverão utilizar exclusivamente a rua Eurydice Chagas Cruz para se deslocarem em direção à região Central.

A avenida está destinada a se tornar uma importante via de ligação entre o Hospital Regional Magid Thomé e os bairros próximos à região Central. Além da pavimentação da via, outras ruas importantes da cidade devem receber asfalto até o final de 2024.

