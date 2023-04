Ciclovia na Ranulpho Marques Leal será restaurada

Transitar pela ciclovia na avenida Ranulpho Marques leal, na BR-262, no perímetro urbano de Três Lagoas é tarefa difícil. Não é de hoje que eles reclamam do acúmulo de terra e buracos no pavimento da ciclovia.

Segundo o engenheiro do Dnit de Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, a ciclovia será restaurada e terá sinalização.

Devidos as ruas paralelas a avenida não serem pavimentadas, segundo o engenheiro, contribui para o acúmulo de terra na Ranulpho Marques Leal. Ele informou que o Dnit realzia quatro limpezas na avenida por ano.

Veja reportagem: