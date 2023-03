Cidade corre risco de passar por outra epidemia

Três Lagoas corre o risco de vivenciar, mais uma vez, uma epidemia de dengue devido ao aumento do número de casos confirmados em 2023. A informação é do coordenador municipal de endemias, Alcides Ferreira. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, do início do ano até agora, 771 casos de dengue foram confirmados.

Alguns bairros já registram surtos de dengue como é como é o caso da Vila Nova e da Vila Haro, que são os locais que mais apresentaram pessoas doentes. A região do Santos Dumont vem em terceiro lugar.

Este aumento no número de casos já era esperado pela Secretaria de Saúde, devido ao período chuvoso em Três Lagoas. Entretanto, Elaine Furio, que está à frente da pasta, explica que a responsabilidade pelo combate na doença deve ser compartilhada entre o Poder Público Municipal e a população. “Não adianta falar que a UPA está cheia. Tem chovido muito, então é preciso ser vigilante o tempo todo”.

A Secretária disse ainda que, desde o final do ano passado, a Saúde tem promovido mutirão de limpeza nos bairros para eliminar larvas dos mosquitos e locais que possam servir de criadouros.

No bairro Vila Nova, 2.338 imóveis receberam a visita dos agentes de saúde. Em mais de 10% deles foram encontradas larvas do aegypti e foram recolhidos, ainda 800 sacos de lixo.