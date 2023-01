Cidade do Natal ficará aberta para visitação até o dia 9 de janeiro

Os três-lagoenses vão ter uma última oportunidade de se encantar com as alegorias e a magia trazida pela Cidade do Natal, instalada na Esplanada da NOB. As decorações ficarão disponiveis para o público até a segunda-feira (9).

Milhares de pessoas já passaram pelo local, que está decorado desde o dia 1° de dezembro. Tiraram fotos e levaram suas crianças para desfrutar da magia do Natal. Tradicionalmente, a estrutura seria desmontada logo após o Dia de Reis, celebrado em 06 de janeiro, mas a pedido do Prefeito Angelo Guerreiro, a atração permanece montada por mais este final de semana.

A cidade é realizada pela Diretoria de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura (Semec) composta pela casa do Papai e Mamãe Noel, casa da Branca de Neve e os 7 Anões, casa do Grinch , casa dos ursos natalinos, fábrica de biscoito do Noel, iglus dos duendes, bota do Noel, carrossel de renas, trenó do Noel , árvore de natal, globo de natal e trenzinho.

O local fica aberto durante todo o dia e até às 23 horas.