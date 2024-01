Cidade registra o primeiro homicídio em 2024

Deivid Lucas Marques da Silva, de 30 anos, foi encontrado morto na madrugada do dia 10 de janeiro, na rua José Sebastião dos Santos, no bairro Santos Dumont, região Sul de Três Lagoas. Segundo laudos do Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), a morte de Deivid foi atribuída à hipoxia cerebral, originada por asfixia mecânica mediante constrição física no pescoço, causada por um golpe conhecido como “mata leão”.

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil concluiu a apuração das causas da morte de Deivid Lucas no dia 17 de janeiro. De acordo com o resultado das investigações, dois suspeitos, um de 23 e outro de 21 anos, foram identificados como as últimas pessoas a terem visto a vítima com vida.

Em depoimento, os suspeitos confirmaram ter seguido Deivid após flagrá-lo tentando furtar uma residência, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas. Segundo a polícia, Deivid percebeu que o furto não daria certo e fugiu. Em seguida, moradores locais o perseguiram e entraram em confronto com ele. Após luta corporal e receber um golpe “mata-leão” do suspeito, de 21 anos, Deivid caiu no meio da rua convulsionando e foi óbito no local.

Os suspseitos percebendo a gravidade da situação acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e fugiram do local antes da chegada da Polícia Militar.

A equipe do Samu ainda fez massagem cardíaca em Deivid, mas não obteve resultado positivo.

Após depoimento, a dupla suspeita de matar Deivid foi liberada, e o caso, inicialmente registrado como “morte a esclarecer”. O caso segue em processo no Setor de Investigações Gerais e na 3ª Delegacia de Polícia Civil.