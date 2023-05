Cidade tem saldo positivo na geração de empregos

Três Lagoas fechou o primeiro trimestre de 2023 com um saldo positivo de 628 novas vagas de emprego com carteira assinada criadas no período. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego. Em março, o município encerrou com saldo positivo de 72 vagas. Em fevereiro foram menos 82 vagas e no primeiro mês do ano, Três Lagoas teve saldo positivo de 642 vagas, resultando em saldo de 628 novos postos de trabalho no trimestre.



De acordo com o Caged, no primeiro trimestre deste ano, o setor de serviços, o comércio e construção civil, foram os que mais geraram empregos em Três Lagoas. Os municípios de Mato Grosso do Sul com maior saldo acumulado de contratações no primeiro trimestre de 2023 foram Ribas do Rio Pardo, com 2.948; Campo Grande, com 2.558; Rio Brilhante (690); Nova Alvorada do Sul (667); Três Lagoas (628); Dourados (445); Chapadão do Sul (442); São Gabriel do Oeste (340); Aparecida do Taboado (336) e Naviraí (335).



De um modo geral, Mato Grosso do Sul fechou o primeiro trimestre de 2023 com um saldo positivo de 14.366 novas vagas com carteira assinada criadas no período. Somente em março deste ano, foram criados 3.680 empregos formais no Estado. Em termos de ranking nacional de empregos formais, o Estado ficou em 13º no saldo de vagas no período. Os setores que mais geraram novos empregos formais foram: Serviços, Indústria e Construção.