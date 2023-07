Cinco mortes são registradas na BR-262 em uma semana

Mais um acidente com morte foi registrado na BR-262, no trecho entre Três Lagoas e Campo Grande. Um motorista, 42 anos, morreu após a cabine da carreta onde estava ser atingida por um tronco de eucalipto. O acidente aconteceu perto do Posto Mutum, em Ribas do Rio Pardo.

Outra carreta que seguia no sentido contrário estava carregada de madeira e um dos troncos se soltou, provocando o acidente. Diante do aumento do número de veículos de transporte na rodovia federal, por conta das fábricas de celulose, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) assinou um documento com uma série de exigências para empresas.

De acordo com o engenheiro do Dnit, Milton Rocha Marinho, o termo de compromisso e responsabilidade prevê que os motoristas evitem uma série de situações ao trafegar pela rodovia.

Confira a reportagem abaixo: