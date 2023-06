Cine Autorama estará em Três Lagoas no mês de julho; saiba como fazer inscrição

Três Lagoas foi selecionada pela segunda vez, para receber o cinema drive-in, “Cine Autorama”, nos dias 14 e 15 de julho, no Centro de Múltiplos Eventos “Arenamix”. As sessões gratuitas também oferecem plateia para o público que não possui veículo.

Primeiro cinema drive-in itinerante a surgir no Brasil, o Cine Autorama circula há oito anos país, sempre com sessões com lotação esgotada. O evento é viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da ArcelorMittal Sitrel, apoio da Fundação ArcelorMittal, Prefeitura de Três Lagoas, Mina Cultural, realização Cine Autorama, Ministério da Cultura e Governo Federal.

O Cine possui 100 vagas para carros e 20 cadeiras, traz produções variadas que contemplam adultos e crianças, com longas-metragens recém-lançados, clássico do cinema e filme nacional.

Todos podem participar, basta reservar os ingressos que ficam disponíveis para o público pelo si e são válidos por veículo. No caso das pessoas que não possuem automóvel é disponibilizado área com cadeiras, para quem quiser curtir as sessões como pedestre, não é preciso reservar ingressos, a ocupação dos lugares dos assentos é por ordem de chegada

PROGRAMAÇÃO

Dia 14 (sexta-feira)

19h – Exibição do grande clássico dos anos 80 “Curtindo a Vida Adoidado” , comédia que conquistou muitos fãs por aqui e virou um ícone. Quase 38 anos do seu lançamento e ainda consegue ser atual – para quem já viu é quase irresistível não assistir novamente.

21h30 – O filme recém-lançado “Top Gun: Maverick”, que marca a volta de Tom Cruise ao mesmo personagem depois de quase 40 anos e se tornou o filme de maior bilheteria na carreira do ator. Perfeito para assistir na telona, com emocionantes efeitos visuais e sonoros; o longa-metragem foi vencedor do Oscar de melhor som.

Dia 15 (sábado)

19h – A primeira sessão do dia prestigia o cinema nacional e traz recursos de acessibilidade, com a simpática produção infantil “Pluft – O fantasminha”. O recente longa-metragem foi inspirado na peça homônima premiada e escrita por Maria Clara Machado (1921-2001), uma história que virou referência para diversas gerações de crianças brasileiras.

21h30 – A comédia dramática “Cruella” encerra a programação, narrando a juventude rebelde de uma das vilãs mais sofisticadas do cinema: Cruella de Vil. Carismático, divertido e ambientado na Londres dos anos 70, em meio à revolução punk rock, o filme é visto como a melhor releitura live-action de clássicos da Disney.