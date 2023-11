Circuito "Empregabilidade e Geração de Renda" será realizado nesta quinta-feira no Sebrae

Com o objetivo de buscar soluções para aumentar a empregabilidade em Mato Grosso do Sul, possibilitando o preenchimento das vagas de trabalho existentes especialmente na região Costa Leste do estado, entidades vão se reunir nesta quinta-feira (23) em Três Lagoas, para a realização do Circuito Regional de Empregabilidade e Geração de Renda da Costa Leste.

O circuito é uma realização do Sebrae/MS, em parceria com a Associação Integra Costa Leste e o Governo do Estado, por meio da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) e Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). A iniciativa também visa fortalecer a integração entre as entidades, com o intuito de realizar uma mesa redonda para discutir estratégias para minimizar a lacuna de vagas não preenchidas no estado, seja por meio de sensibilização, capacitação e outras ações.

Segundo a gerente da Regional Costa Leste do Sebrae/MS, Josi Signori, a proposta é fortalecer a integração do território, por meio de avaliação de estratégias que possam ampliar e preparar as pessoas para as oportunidades de trabalho na região Costa Leste de Mato Grosso do Sul. “Os participantes terão a chance de conhecer as estratégias para capacitação profissional e preenchimento de vagas em aberto. Será um momento de conversa entre empresários, profissionais e instituições envolvidas no processo de empregabilidade e geração de renda”, detalha a gerente.

O encontro é aberto para a população e acontece a partir das 18h, no prédio do Sebrae, localizado na rua Zuleide Perez Tabox, número 826, em Três Lagoas.

MS Qualifica Empreendedor

Ainda na ocasião, será apresentado o programa MS Qualifica Empreendedor, resultado de um convênio entre Sebrae/MS e Governo do Estado, por meio da Funtrab e Semadesc. A iniciativa foi lançada em outubro deste ano para fornecer mão de obra qualificada para os pequenos negócios e apoiar quem deseja obter renda por meio do empreendedorismo, por meio de uma série de capacitações. O cronograma de cursos teve início em setembro deste ano, e segue até 2025.

Os interessados em participar do Circuito Regional de Empregabilidade e Geração de Renda da Costa Leste podem se inscrever por meio do link. Para mais informações, os interessados podem buscar a Central de Relacionamento do Sebrae, no número 0800 570 0800.

*Com informações do Sebrae