Clientes serão ressarcidos por transações bancárias indevidas

Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deve favorecer vítimas de celulares furtados. Agora, se uma pessoa tiver o celular roubado e houver transferência bancária partindo do telefone, e se o caso for comunicado às autoridades, o banco será o único responsável por ressarcir o valor aos clientes.

O irmão da servidora pública Lorena Freitas teve o celular furtado e os criminosos fizeram transferências bancárias da conta dele e ainda pediram empréstimos a contatos próximos. “Meu irmão entrou na justiça para rever o prejuízo, porque a falha foi do banco”, contou.

Mas as vítimas desse tipo de ocorrência precisam ficar atentas: não foi determinado um prazo para o ressarcimento desta conta bancária, o que pode levar meses ou até anos, dependendo da celeridade do processo.

O advogado especialista em direitos bancários, Adilson Deniozevicz, acredita que a determinação deve estimular bancos a adotarem medidas de maior proteção aos aplicativos. “Após registro do boletim de ocorrência, os clientes devem comunicar os bancos, de forma imediata”, orientou.

Atualmente, as instituições financeiras tem aperfeiçoado os investimentos nos aplicativos digitais. O gerente de uma agência bancária em Três Lagoas, Fábio Apolinário, conta que uma das prioridades atualmente é a segurança digital. “Nós solicitamos sempre aos nossos clientes realizarem tanto a senha de seis e oito dígitos, mas também credenciar a biometria, para que fique mais seguro na hora que ele realizar as transações”.

No Brasil, dois celulares eram roubados por minuto, no ano de 2022, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Mais de 1 milhão de aparelhos telefônicos foram subtraídos.

Uma conta bancária foi roubada por minuto no ano de 2022, segundo dados da AllowMe, empresa de consultoria cibernética.

