Em Três Lagoas, 784 CNHs são suspensas e cassadas pelo Detran

Dirigir respeitando as leis de trânsito garante segurança e evita penalidades, como multas ou acumulo de pontos na carteira de habilitação. Em 2022, 784 motoristas foram multados e tiveram a carteira de habilitação suspensas, pelo Departamento Estadual de Trânsito.

Desde 2021, as regras sobre a pontuação e a possiblidade de suspensão do direito de dirigir mudaram. Antes, com 20 pontos a pessoa ficava sem a habilitação. As normas são outras e o condutor pode ter a CNH suspensa se:

Acumular 20 pontos, mas tiver duas ou mais infrações gravíssimas;

Com 30 pontos e pelo menos uma infração gravíssima

Se chegar aos 40 pontos, mesmo sem ter nenhuma infração gravíssima.

Para os motoristas que exercem atividade remunerada como taxistas, por exemplo, a suspensão só acontece quando a pessoa atingir 40 pontos, sem importar as infrações cometidas.

Quem for flagrado dirigindo com a habilitação suspensa paga multa de cerca de R$ 880 reais e pode ter o documento cassado por dois anos. Só depois de um curso de reciclagem do Detran é que o condutor volta a ter o direito de dirigir.

