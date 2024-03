Cobertura vacinal contra o sarampo atinge metas

A cobertura vacinal contra o sarampo no ano de 2023 foi a maior dos últimos quatro anos em Três Lagoas, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. O município superou a meta de 95% de imunização com a primeira dose, que é estipulada pelo Ministério da Saúde, e alcançou 111,76% de cobertura no ano passado. O número ultrapassa os 100%, devido à crianças de outras cidades realizarem a aplicação na rede municipal de saúde de Três Lagoas.

O esquema vacinal contra o sarampo consiste em duas doses. A primeira aplicação é feita na faixa etária de 1 ano. A segunda é aplicada entre os 15 meses de vida até os 4 anos, como um reforço. Apesar da meta atingida na primeira dose, o município tem estado abaixo da meta quando se trata da segunda aplicação. No ano de 2023, o imunizante conseguiu atingir apenas 66,79% de cobertura, menor que a do ano anterior, que atingiu 83,85%.

A coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja, afirma que a vacina contra o sarampo é uma das mais eficazes já fabricadas no mundo. “Uma vez vacinada, a criança tem 99% de chances de não pegar a doença. E não vacinada, ela já tem 100% de chances de contrair o vírus e prejudicar a própria saúde e, além disso, de estar transmitindo o vírus para outros indivíduos.”

Casos de sarampo foram registrados recentemente na América do Sul. No Brasil, um diagnóstico foi confirmado no início do ano em uma criança menor de 5 anos, do Rio Grande do Sul, que viajou para a Ásia e retornou com a infecção ao Brasil, no final do ano passado.

As informações repassadas pela secretaria de saúde do estado gaúcho é de que a criança não havia sido imunizada. Um bebê de 19 meses, na Argentina, morreu após ser contaminada pelo vírus, no ano passado. As autoridades de saúde latino-americanas têm estado em alerta para o ressurgimento da doença devido aos novos casos registrados recentemente.

A vacina contra o sarampo está disponível em todas as unidades de saúde de Três Lagoas, de forma gratuita. Pessoas de até 59 anos, que ainda não foram imunizadas, podem tomar uma dose do imunizante, o que já é suficiente em uma idade mais avançada. Nos três primeiros meses de 2024, em Três Lagoas, a cobertura vacinal atingiu 157,4%, com a primeira dose. Já com a segunda dose, 64,5% do público-alvo foi imunizado.