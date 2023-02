Cobiçado com ganhos exorbitantes, homem perde R$ 300 para estelionatários

Um homem, de 25 anos, foi vitima de estelionato e teve prejuízo de R$ 300. O caso aconteceu na tarde de domingo (5), na Vila Nossa Senhora Aparecida, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava conversando com uma mulher numa rede social Instagram, onde oferecia ganhos exorbitantes com pouco investimentos.

A estelionatária explicou que ao fazer o PIX de determinada quantia a pessoa devolveria o dobro do valor, sem pensar, a vítima acabou transferindo via PIX a quantia de R$ 300.

A chave PIX era de uma conta de outro terceiro, assim que foi feita a transação financeira o golpista bloqueou e não houve mais contato.

O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil, como estelionato.