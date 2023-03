Cobrança da taxa de lixo divide opiniões nas ruas de Três Lagoas

No próximo mês, a prefeitura de Três Lagoas dará início a cobrança da taxa de lixo. E nesta semana, teve uma ouvinte que reclamou que teria que pagar para desvincular a taxa de lixo da conta de água. O diretor de tributação, afirma que essa cobrança não existe.

O projeto que institui a taxa de lixo no município foi aprovado pela Câmara Municipal em 2021, mas somente em abril deste ano é que a prefeitura vai iniciar a cobrança. A legislação diz que a cobrança pode ser feita via conta de água, pelo carnê do IPTU ou em boleto próprio para pagamento à vista, com desconto, do valor total anual da taxa. A prefeitura, no entanto, achou melhor fazê-la por meio da conta de água, já que o IPTU tem um volume grande de inadimplência.

Confira a reportagem completa: