Cobrança da taxa do lixo passará por revisão

RREPENDERAM

Vereadores da base de sustentação do prefeito Ângelo Guerreiro, não esperavam repercussão tão negativa com relação a cobrança da taxa de lixo. Alguns disseram que aprovaram a taxa, acreditando que os valores não seriam tão alto e que há custos de cobranças muito elevados. Por isso, cobraram a revisão dos valores que estão previstos. Agora, é aguardar os 90 dias de suspensão da taxa para saber quais medidas serão adotadas.

RESPINGAR

Vereadores comentam que os valores cobrados na taxa de lixo podem respingar negativamente contra o atual chefe do Executivo, que tem feito um bom trabalho e tem investido em muitas obras de infraestrutura.

DE VOLTA

De volta ao Senado Federal depois de 10 dias em UTI, a senadora Soraya Thronicke (União Brasil) gravou vídeo comemorando a retomada de suas atividades. Nesta semana, se reuniu com a bancada federal, com o governador Eduardo Riedel (PSDB), secretários estaduais e com os ministros da Cidades, Jader Barbalho Filho, e do Planejamento, Simone Tebet. Na oportunidade tratou-se de moradias populares para Mato Grosso do Sul.

CASAS

O governador Eduardo Riedel que participou da reunião em Brasília, diz que o governo estadual busca recursos para a construção de 10 mil casas populares em Mato Grosso do Sul. Nos últimos anos, poucas casas populares foram construídas no governo do presidente Jair Bolsonaro. Agora, com o retorno do Programa Bolsa Família, a meta do governo federal é aumentar o número de moradias populares. Em Três Lagoas, as últimas unidades habitacionais entregues foram os apartamentos do Conjunto Habitacional Orestino, ainda na gestão da ex- prefeita Márcia Moura.

GAROTA PROPAGANDA

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, é o destaque das novas inserções do MDB que começaram a ser veiculadas no rádio e na televisão nesta quinta-feira. Nas peças, ela fala sobre a participação das mulheres na política e defende a paridade de salários entre homens e mulheres.