Colega de trabalho é suspeito de matar enfermeiro degolado

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, avançou na investigação que busca esclarecer a morte do enfermeiro Adauto Arantes, de 62 anos, ocorrido em agosto. O crime ocorreu por esfaqueamento e teve como cenário o Residencial Sophia, na rua Dr. Amílcar Congro Bastos, em Três Lagoas.

O delegado Ricardo Cavagna, à frente do SIG, iniciou a investigação do caso, após receber um chamado da Polícia Militar para averiguar a denúncia de um homicídio. Durante as entrevistas realizadas, identificou-se um homem, de 24 anos, como um possível suspeito do crime. Adauto e o homem eram colegas de trabalho, em uma indústria têxtil, e mantinham um relacionamento amoroso.

Após a identificação do suspeito, os investigadores conduziram um interrogatório e solicitaram que ele entregasse os aparelhos de celular em sua posse. O homem, demonstrando cooperação, entregou dois celulares, um da marca Samsung e outro da marca Motorola. O segundo celular pertencia à vítima, Adauto, e acredita-se que tenha sido removido do local onde o corpo foi encontrado.

Continue Lendo...

Quando questionado sobre por que estava com o celular da vítima, o suspeito alegou que Adauto havia vendido o aparelho celular Motorola para ele, dois meses antes do crime. Ele afirmou que possuía a nota fiscal, mas não a apresentou aos investigadores. Durante o interrogatório, o homem ficou visivelmente nervoso e deu diversas versões conflitantes, chegando até mesmo a alegar desconhecimento sobre como o celular de Adauto teria parado em suas mãos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O filho de Adauto, que teria encontrado o corpo do próprio pai, compareceu ao SIG e entregou a nota fiscal e a caixa do celular, contradizendo a versão dada pelo suspeito sobre a compra do aparelho. Além disso, durante a investigação, foi descoberto que o homem estava em posse de uma bicicleta aro 29, preta e amarela, que pertencia a Adauto e que havia sido furtada no dia da morte do enfermeiro.

O ex-colega de trabalho e conhecido íntimo de Adauto Arantes, foi detido por suspeita de furto qualificado. Ele permanece sob investigação como o principal suspeito do homicídio do enfermeiro. Adauto apresentava perfurações no tórax, braços e dois cortes profundos na garganta. Até o momento, não há informações sobre uma eventual confissão do suspeito, a motivação do crime ou se houve a participação de outras pessoas. O caso está sendo investigado pelo SIG.