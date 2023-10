Coleta de lixo eletrônico termina nesta sexta-feira em Três Lagoas

Termina nesta sexta-feira (27), a campanha de coleta de materiais eletrônicos realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea) através da Equipe de Educação Ambiental, através de uma parceria com a empresa Recic.Le.

Esta é uma das ações que vem sendo realizadas em alusão à Semana do “Lixo Zero”. O caminhão da empresa está estacionado na esplanada NOB, no início da Avenida Rosário Congro, nas proximidades da loja Motrereal, e recebe os materiais eletrônicos até as 17h, desta sexta.

O lixo eletrônico tem um nome técnico: Resíduo de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE). Essa categoria abrange diversos equipamentos, desde o celular até as máquinas de lavar, e está dividida em subcategorias. Saiba quais são elas nos tópicos a seguir:

Continue Lendo...

linha verde: notebooks, celulares, tablets, mouses, teclados, computadores de mesa, impressoras, carregadores, fones de ouvido, cabos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

linha marrom: televisores, aparelhos de som e equipamentos de DVD ou VHS;

linha azul: eletrodomésticos portáteis, como liquidificadores, batedeiras, ferros elétricos e secadores de cabelo;

linha branca: eletrodomésticos grandes, como geladeiras e fogões.

O descarte correto é importante, pois diversos materiais e elementos químicos são usados na fabricação dos equipamentos eletrônicos. Borrachas, plásticos, cobre, alumínio, chumbo, ferro, lítio, níquel, cádmio, fibras de vidro e ouro são apenas alguns exemplos.

Além do processo de decomposição demorado, muitos desses materiais contêm elementos tóxicos. Metais pesados, como chumbo e cádmio, podem contaminar o lençol freático e, consequentemente, os rios.