Colisão deixa carro de rodas para cima e três pessoas feridas

Um capotamento de carro, foi registrado após dois veículos GM Corsa de cor cinza, colidirem no início da tarde desta sexta-feira (29), deixando três homens levemente feridos, na rua Evaristo de Almeida, cruzamento com a rua David Alexandria, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.



Por volta de 13h, desta sexta-feira, Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foram chamados para atender um acidente de trânsito, envolvendo dois carros, onde um dos carros envolvidos no acidente, teria capotado com dois ocupantes.



Ao chegar no local, os militares do Corpo de Bombeiros e socorristas do Samu, realizaram os primeiros socorros, aos ocupantes dos dois veículos. Os dois homens que estavam no carro tombado, tiveram ferimentos leves e foram levados para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), já o motorista do outro GM Corsa, envolvido no acidente, recusou atendimento e permaneceu no local, prestando esclarecimentos à Polícia Militar.

Para os militares, o motorista que teria causado a colisão , teria dito não ter observado o outro veículo se aproximar do cruzamento, devido ao ponto cego do carro, não havendo tempo para frear, causando a colisão na lateral do outro GM Corsa, que acabou perdendo o controle e tombando.

Ocupantes do segundo carro envolvido no acidente e que acabou parando com as rodas para cima, relataram que estariam indo pescar, ao chegarem na esquina, acabaram sendo atingidos lateralmente pelo outro carro, rodado na rua de terra e tombado. O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia Civil e será investigado.